İstanbul’da CHP’li belediye meclis üyesi ölü bulundu
İstanbul Güngören'de CHP'li Belediye Meclis Üyesi Ali Rıza Önderoğlu ofisinde ölü bulundu.
Olay, saat 14.00 sıralarında Mareşal Çakmak Mahallesi Öğretici Sokak’ta yaşandı.
İddiaya göre, bir süre kendisinden haber alınamayan 62 yaşındaki CHP’li Belediye Meclis Üyesi Ali Rıza Önderoğlu’nun yakınları, ofisine geldi.
Açamayınca kapıyı kırarak içeri giren yakınları, Ali Rıza Önderoğlu’nun cansız bedeniyle karşılaştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, Önderoğlu’nun yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.
Önderoğlu’un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Polis olaya ilişkin çalışma başlattı. DHA