İstanbul’da çocuk gürültüsü cinayeti

İstanbul Pendik'te Murat Üstündağ daha önce sokakta oynayan çocuğunun gürültü yapması nedeniyle tartıştığı Arif S. ve Abdulkadir S. tarafından evinin önünde pompalı tüfekle öldürüldü.

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Murat Üstündağ, Çamçeşme Mahallesi’ndeki evinin önünde çocuğunun gürültü yapması nedeniyle aynı sokakta oturan Abdulkadir S. ve oğlu Arif S. ile tartıştı. Çıkan tartışmada Arif S., Murat Üstündağ’ı bıçakla yaralamaya çalıştı.

Bu olaydan bir gün sonra Murat Üstündağ da tartıştığı Arif S. ve babası Abdulkadir S.’nin aracını kurşunladı. Arif S. ve babası Abdulkadir S. evlerinin önünde karşılaştıkları Murat Üstündağ’ı pompalı tüfekle öldürdü. Cinayetin ardından baba ve oğul olay yerinden araçlarıyla kaçarak uzaklaştı.

Olaya karışan Abdulkadir S. ve Arif S. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği polislerinin yaptığı çalışmalar sonucunda olay yerinden kaçtıkları araç ve olayda kullanılan pompalı tüfekle birlikte Kocaeli Kartaltepe’de yakalanarak gözaltına alındı.