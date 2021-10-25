İstanbul’da dernek bastılar, ortalığı savaş alanına çevirdiler

İstanbul Esenyurt'ta bir dernek binasını basan eli sopalı grup, ortalığı birbirine kattı. Çok sayıda kişinin yaralandığı olaya müdahale eden polis ekipleriyse kavgayı güçlükle ayırdı. Saatlerce süren o anlar ise, çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

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Osmangazi Mahallesi’nde bulunan Kıraç Sinoplular Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinde dün akşam saatlerinde dernek üyeleri ile arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından eli sopalı bir grup, dernek binasını bastı.

Dernekte bulunanlarla grup arasında yaşanan tartışma sonuç vermeyince taraflar arasında kavga çıktı.

Ortalığın savaş alanına döndüğü olayda çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine çok sayıda polis geldi.

Ekiplerinin güçlükle müdahale ettiği olayda bazı şahıslar yaralandı. Olayla ilgili bazı şahıslar ise, gözaltına alındı. Saatlerce süren ve ortalığın savaş alanına döndüğü kavga anları ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. (İHA)

