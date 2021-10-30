İstanbul’da güpegündüz dükkanı kurşunladılar

İstanbul'da kadın abiyesi satan bir işyeri, silahlı bir saldırgan tarafından güpegündüz kurşunladı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, polis ekipleri saldırı sonrası incelenen güvenlik kameralarından 3 şüpheli tespit etti. Şüphelilerden 2'si olayın üzerinden 24 saat geçmeden yakalandı.

Habip ATAM

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Olay, Fatih, Akşemsettin Mahallesi, Fevzipaşa Caddesi üzerinde, dün 17.40’ta meydana geldi. Cadde üzerindeki abiye mağazası önene gelen saldırgan, kaldırımdan onlarca kişinin yürüdüğü sırada silahını çekerek vitrin camına ateş etti.

Silah sesi sebebiyle panik yaşanırken, saldırgan olay yerinden kaçtı. Olay sonrasında polis ekipleri harekete geçerek şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, saldırgan ve 2 kişinin caddeye çıkan bir ara sokaktan yürüyerek olay yerine geldiğini belirledi. Eşkalleri tespit edilen şüphelilerin Ömer K., Kaan B. ve Cemre A. olduğu anlaşıldı.

Kimlik bilgilerini tespit eden ekipler hemen harekete geçti. Polis, Ömer K. ve Kaan B.’yi gözaltına aldı. Şüphelilerden Cemre A. ise adresinde bulunamadı. Cemre A.’nın yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Şehit Tevfik Fikret Polis Merkezi’ne götürülen şüphelilerden Kaan B.’nin başka bir suçtan da arama kaydı olduğu öğrenildi.