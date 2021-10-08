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İstanbul’da helikopterli trafik denetimi

İstanbul'da polis helikopteri ile yapılan denetimlerde havadan takiple trafik ihlalinde bulunduğu tespit edilen sürücülere, Çamlıca gişelerinde kurulan denetim noktasında ceza yazıldı. 

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İstanbul’da helikopterli trafik denetimi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla denetim gerçekleştirdi.

Polis helikopteri ile gerçekleşen denetimlerde trafikte hatalı sollama yapan, emniyet kemeri takmayan, makas atan ve çeşitli kuralları ihlal eden sürücüler havadan takiple tespit edildi. Kural ihlali yaptığı tespit edilen sürücüler, Çamlıca gişelerinde durdurularak, para cezası uygulandı. DHA

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