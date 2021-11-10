İstanbul’da kadın cinayeti: Samuray kılıcıyla öldürüldü

Ataşehir'de Göktuğ B.'nin sokakta samuray kılıcıyla saldırarak ağır yaraladığı Başak Cengiz hastanede hayatını kaybetti. 28 yaşındaki kadının mimar ve nişanlı olduğu, eğitim için Ankara'dan geldiği öğrenildi.

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Olay, dün akşam saat 19.00 sıralarında Barbaros Mahallesi Karanfil sokakta gerçekleşti.

Lüks sitede tek başına yaşayan Göktuğ B., sokakta karşılaştığı Başak Cengiz’e (28) samuray kılıcıyla saldırarak ağır yaraladı.

Saldırı sonrası, ağır yaralanan genç kadın kanlar içinde yere yığıldı. Yaralı kadın, Ataşehir’de özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Cengiz, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cinayet zanlısı Göktuğ B. ise Ataşehir Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen zanlı, Ataşehir Örnek Polis Merkezi’ne getirildi. Zanlı daha sonra sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube’ye götürüldü.

Hayatını kaybeden Başak Cengiz’in cenazesi Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Başak Cengiz’in mimar ve nişanlı olduğu, bir aylık eğitim için Ankara’dan geldiği öğrenildi.

Olayı göre bir site sakini “Ben karşıda oturuyorum. Arabalarla ilgili bir konu var zannettim. Sokakta elindeki kılıçla kadına saldırmış. Burada katletmiş. Daha sonra polis, ambulans geldi. Kadıncağız kanlar içinde yerde yatıyordu. Geldiler, götürdüler” diye konuştu. Cinayetle ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

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