İstanbul’da sahte parfüm operasyonu
İstanbul’da sahte parfüm üreten şüphelilere yönelik polis ekiplerince 4 adrese operasyon düzenlendi. Baskında 14 bin 160 parfüm ele geçirilirken, sahte ürünlerin, merdiven altı imalathanelerde hazırlandığı ve insan sağlığını tehdit ettiği belirtildi.
Operasyon, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Sahte parfüm üreten şüphelilere yönelik çalışma yapan polis, Fatih ve Başakşehir'de operasyon düzenledi. Farklı 4 adrese operasyon düzenleyen ekipler 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Baskında 14 bin 160 parfüm, 2 bin sahte parfüm kutusu ele geçirildi.
Ele geçirilen parfümlerin merdiven altı imalathanelerde üretildiği, insan sağlığı için zararlı içeriklere sahip olduğu belirtildi. Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili, “Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak şekilde üretim yapmak” suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.