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İstanbul’da sokak satıcılarına operasyon: 18 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca sokak satıcılarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alındı.

Yayınlanma: 10:21 - 22 Aralık 2021 Güncellenme:
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, 40 şüpheli tespit edildi.

Yapılan çalışmalarda, sentetik cannobinoid (bonzai), skunk, kokain, metamfetamin ve hint keneviri bitki parçaları (esrar) ele geçirildi.

Sokak satıcılarına yönelik Fatih merkezli düzenlenen operasyonlarda 18 şüpheli yakalandı. Öte yandan 5 şüphelinin ise cezaevinde olduğu öğrenildi. (İHA)

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