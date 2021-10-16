İstanbul’da umuma açık yerlere polis baskını: 31 kişi hakkında işlem yapıldı

İstanbul'da dün gece bar, disko, pavyon gibi umuma açık yerlere yapılan baskınlarda 31 kişi haklarında işlem yapılmak üzere Ahlak ve Kumar Büro Amirliği'ne götürüldü.

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Asayiş Şube Müdürlüğü ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından dün gece saat 23.00 ile 01.00 saatleri arasında operasyon düzenlendi. 60 Ekip 120 personelin katıldığı baskınlarda Beyoğlu, Beşiktaş ve Sarıyer ilçelerinde toplam 52 mekan kontrolden geçirildi.

Yapılan baskınlarda kapalı alanlarda sigara içenlere ile izni olmamasına rağmen içki servisi yapılan işletmelere ceza kesildi. Ayrıca 31 kişi de haklarında işlem yapılmak üzere Ahlak ve Kumar Büro Amirliğine götürüldü. DHA