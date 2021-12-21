İstanbul’da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu

İstanbul Kartal'da polis ekipleri bir depoya düzenlediği operasyonda, 1008 adet satışa hazır sahte içki ele geçirdi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alınarak, adliyeye sevk edildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi yaptığı fiziki takip sonucunda Kartal, Karlıktepe Mahallesi, Patika Sokakta bulunan 5 katlı binanın giriş katındaki depoda sahte içki üretildiğini belirledi.

Ekiplerin, adrese yaptığı operasyonda 1008 şişe sahte içki, 1100 litre sıvı etil alkol, 3 adet dolum tankı ile çok sayıda şişe kapağı ve etiket ele geçirildi. Yapılan operasyonda sahte içki üretimi ve satışı yaptığı öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. DHA

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