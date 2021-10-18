İstanbul’daki kadın cinayetleri protestosunda gerginlik

İstanbul Avcılar'da geçen hafta eşi ile birlikte öldürülen Esra Yıldız ve diğer kadın cinayetlerini protesto etmek amacıyla yürüyüş yapmak isteyen bir grup kadın ile polis arasında gerginlik yaşandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Avcılar Kadın Platformu’nun çağrısı üzerine bir grup kadın Marmara Caddesi’ndeki Atatürk Anıtı önünde toplanıp, Deprem Anıtı’na kadar yürüyerek, basın açıklaması yapmak istedi.

Polis, basın açıklaması için izin alınmasına gerek olmadığını ancak herhangi bir başvuru bulunmadığı için yürüyüşe ‘Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu’ uyarınca müdahale edileceğini bildirdi.

Ellerinde ‘Ölmek istemiyoruz’ yazılı döviz, ‘Esra Yıldız isyanımızdır’ yazılı pankart bulunan kadınlar, polisin megafonla yaptığı uyarılara rağmen yürümek istedi. Kadın polisler önde olmak üzere bir grup polis, ellerindeki kalkanlarla kadınları engelledi.

Yürüyüşte zaman zaman tansiyon yükseldi. Yapılan kısa basın açıklamasının ardından topluluk dağıldı. DHA