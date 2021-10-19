İstanbul’dan Çanakkale’ye giden TIR’da yangın

İstanbul'dan Çanakkale'ye kiltaşı götüren TIR Tekirdağ'da seyir halindeyken alev aldı.

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TIR yangını İstanbul-Tekirdağ yolu üzeri Hayrabolu Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan Çanakkale’ye kiltaşı götüren A.Ş. idaresindeki 17 ZB 910 plakalı TIR, seyir halindeyken bir anda lastiği patlayarak balatalarından alev çıktı.

Alevleri fark eden TIR sürücüsü, aracı sağa çekerek yangına müdahale etmeye çalıştı. TIR’daki alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar da durumu itfaiyeye bildirdi.

Kısa sürede itfaiye ekipleri de olay yerine gelmesiyle TIR’da çıkan yangın büyümeden söndürüldü. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, söz konusu yangının çıktığı TIR ise güvenli bölgeye alındı. (İHA)