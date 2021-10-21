İstanbul’un en kaotik noktası Mecidiyeköy Meydanı yenilendi

İBB, 10 aylık çalışma sonucu Mecidiyeköy Meydanı’nı İstanbulluların hizmetine açtı. Kentin, araç ve insan trafiği açısından en yoğun noktalarının başında gelen Mecidiyeköy’e soluk aldıran meydanı gezen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Mecidiyeköy’de hayatın nasıl değişeceğine herkes tanık olacak” dedi.

Özlem GÜVEMLİ

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 22 Ocak 2021'de başlattığı “Mecidiyeköy Meydanı” çalışmasını 10 ay içinde tamamladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ile birlikte yenilenen Mecidiyeköy Meydanı'nda incelemelerde bulundu. İBB Genel Sekreter Yardımcıları Mahir Polat ve Gürkan Alpay yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

İmamoğlu ve beraberindeki heyet Ödünç Kütüphane, İstanbul Kitapçısı, Mecidiyeköy Sanat, BELTUR büfesi ile Çözüm Merkezi'ni gezdi, meydandaki dans ve müzik gösterisini izledi. İstanbul Kitapçısı'nın ilk müşterisi olan ve siftahı yapan İmamoğlu, aldığı kitabı, Kaftancıoğlu'na hediye etti. BELTUR büfesi önünde vatandaşlarla sohbet eden İmamoğlu, kendisine sorunlarını aktaran anne-kıza kahve ikramında bulundu.

“MECİDİYEKÖY'DE HAYATIN DEĞİŞİMİNE TANIK OLACAĞIZ”

İmamoğlu, meydanın son hali ile ilgili yaptığı açıklamada Mecidiyeköy'de hayatın nasıl değişeceğine herkesin tanık olacağını belirterek “Şu an tam 8 bin metrekarelik bir alanı, İstanbul’un göbeğinde, Mecidiyeköy’de, belki de kişi başına yeşil alanın en az düştüğü bir alanı, İstanbulluların hizmetine sunmuş olduk” dedi.

“İNSANLARI ÜRKÜTEN BİR ALANDI”

“Seçim döneminde, sabahın çok erken bir vaktinde metrobüsle beraber buraya gelmeyi tercih ettik” diyen İmamoğlu, meydanın hayata geçiriliş sürecini, “İndik. İndiğimiz an itibariyle, buradaki nüfusun yaşam alanlarının ne kadar kaos içinde olduğunu, seyyar satıcılar, arabalar, bir takım emniyet güçlerimizin vasıtaları parklanmış vesaire. Ve gerçekten insanı ürküten bir alan. Ta o gün, ‘Hayat buradan değişmeli' diye arkadaşlarımıza konuşmuştuk. Nasip oldu, gördük” sözleriyle dile getirdi.

TAKSİM MEYDANI İÇİN KURULA YENİ PROJE SUNULDU

İstanbul’un birçok meydanında bu değişimlerin yaşanacağını anlatan İmamoğlu, Taksim Meydanı'nda yapılacak düzenlemenin son durumunu da anlattı. Yarışma ile belirlenen projenin kurul onayında beklerken Gezi Parkı'nın İBB'den alınıp Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne verildiğini hatırlatan İmamoğlu, “Bize göre tümüyle yanlış bir karardır. Ama hukuksal mücadelemiz devam ediyor” dedi.

Bu sırada AKM'nin inşaatının bittiğini ve 29 Ekim'de açılmasının planlandığını ifade eden İmamoğlu “Sayın Valimizin de olduğu gezide bu meydanın artık bir düzene girmesi, İstanbul’un kalbi olarak güzel bir biçime kavuşmasıyla ilgili fikir birliğine vardık. Hukuki tartışma sürerken ‘Taksim Meydanı’yla ilgili Gezi Parkı’nın süreci ayrı devam etsin, önündeki otelle aradaki kalan o şu an ne yazık ki beton görüntüsünde olan alanın tasarımını ayrı getirin, bunu kurulda ayrıca görüşelim' dediler. Biz de o tasarımı 5 Ekim itibariyle sunduk, kuruldan onay bekliyoruz. 29 Ekim'deki açılıştan önce bize bu müjdeyi verirlerse, biz de Taksim’in en azından o beton görüntülü alanıyla ilgili müjdemizi İstanbullularla paylaşmak istiyoruz” dedi.

MEYDAN SANATLA VE AĞAÇLA BULUŞTU

Günlük ortalama 1 milyon 300 bin kişinin kullandığı Mecidiyeköy Meydanı'nın toplam inşaat alanı 7 bin 800 metrekare. Alan içerisinde 2 bin 500 metrekarelik yeşil alan bulunuyor. Meydan düzenlemesi için, alana, 63 tane ağaç dikildi. Oturma ve dinlenme ekipmanları, 450 metrekarelik bir alana sahip. İstanbul Kitapçısı, okurlara, en yeni basımları ve klasik eserleri sunarken; vatandaşlar, Ödünç Kütüphane sistemi ile ücretsiz kitap okuma imkanına kavuşacak. Mecidiyeköy Sanat ise kapılarını, “Gözüm Sende İstanbul” sergisiyle açtı. Mecidiyeköy Sanat, pazartesi hariç, haftanın her günü, 10.00-19.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.