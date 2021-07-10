İstanbul’un göbeğinde kadına şiddet anları…

Beyoğlu Karaköy'de dün gece saatlerinde meydana gelen olayda, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada iki şahıs birbirlerine vurmaya başladı.

Şahıslardan biri diğerini yere yatırıp darp ettiği esnada olayı gören iki genç kadın müdahale etmek istedi. O esnada darbettiği kişinin üstünden kalkan şahıs, kadınlara yumruk ve tokat attı.

Kadın aldığı darbeyle yere savrulurken, arkadaşı ise güçlükle ayakta durabildi. Yaşananlar ise kameralara yansıdı. Olayın ardından şahısların birbirlerinden şikayetçi olduğu ve polis ekiplerinin tarafları gözaltına aldığı bilgisine ulaşıldı.(İHA)