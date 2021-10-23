İstinat duvarı, park halindeki otomobilin üzerine yıkıldı

Sivas'ta, yıkılan istinat duvarı park halindeki otomobilde hasara yol açtı.

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Ece Mahallesi 4’üncü Sokakta park halindeki Niyazi Pektaş’a ait 58 YA 834 plakalı otomobilin bagaj kısmının üzerine istinat duvarı yıkıldı.

Otomobilde hasar oluştu. Araç sahibi Pektaş ve çevredekilerin ihbarıyla adrese gelen polis ekipleri inceleme yaptı.

Aracın kiracısına ait olduğunu belirten Ahmet Koşaroğlu, “Burada daha önce metruk bir ev vardı. O evin enkazı kaldırıldı. Bu duvar da enkazdan kalan kısımdı. Duvarın yıkılmayan kısmı da büyük tehlike oluşturuyor. Burada çocuklar oynuyor. Yetkililer çözüm bulmalı” dedi. DHA