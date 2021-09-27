İYİ Parti’den CHP’ye hayırlı olsun ziyareti
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na, yeni başkanlık binaları için hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın Sarıyer Huzur Mahallesi'ndeki yeni binasını ziyaret etti.
Kavuncu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu tarafından ağırlandı. İl binasında incelemelerde de bulunan Kavuncu, Kaftancıoğlu ile görüşme gerçekleştirdi.
Ziyaretin ardından sosyal medya paylaşımında bulunan Kaftancıoğlu, “Yeni il binamıza hayırlı olsun ziyaretinde bulunan kıymetli mevkidaşım Buğra Kavuncu'ya teşekkürler” dedi.