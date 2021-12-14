İzmir polisinden film sahnelerini aratmayan operasyon

İzmir'in Menemen ilçesinde torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcıları ve uyuşturucu madde satın alan şüphelilere yönelik polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 58 kişi gözaltına alındı. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyon anları, film sahnelerini aratmadı.

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İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Menemen Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, torbacı tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 58 şüpheliyi tespit etti. Harekete geçen polis ekipleri, önceden belirlenen adreslere özel harekat polisleri desteği ve narkotik dedektör köpeklerinin de katılımıyla operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda, 41 gram esrar-skank, bir miktar eroin, bir miktar metamfetamin, 38 adet ecstasy hap, 3 bin 590 adet sentetik ecza maddesi ile 3 tabanca, 2 tüfek, 3 şarjör ve 27 adet mermi ele geçirildi. Öte yandan operasyon kapsamında belirlenen 58 şüphelinin tamamı gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (İHA)

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