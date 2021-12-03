İzmir’de ‘yanık yağ’ operasyonu

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, polisin şüphe üzerine durdurduğu kamyonette kaçak akaryakıt üretiminde kullanılan 2 bin 250 litre yanık yağ ile 1 akaryakıt aktarım düzeneği ele geçirildi.

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Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Emiroğlu Mahallesindeki sanayi sitesi içerisinde, G.Ç.’ye ait bir kamyonette kaçak akaryakıt bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Polisin yaptığı operasyonda, 2 bin 250 litre yanık yağ ile 1 akaryakıt aktarım düzeneği ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan G.Ç.’nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. DHA

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