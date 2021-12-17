İzmir’deki uyuşturucu operasyonunda 28 tutuklama

İzmir'in Menemen ve Karşıyaka ilçesinde, polisin 3 gün önce eş zamanlı düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 28 şüpheli, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

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Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı’nın uyuşturucu ticaretine yönelik başlattığı soruşturma kapsamında, İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri, uyuşturucu temini ve satışı yaptığı değerlendirilen şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı.

Şüphelilere yönelik geçen 14 Aralık sabahı, Menemen ve Karşıyaka ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda uyuşturucu sattığı belirlenen 28 kişi, gözaltına alındı.

Özel harekat destekli ve narkotik köpeklerinin ile gerçekleştirilen aramalarda 41 gram esrar ve skunk, bir miktar eroin ve metamfetamin, 38 adet uyuşturucu hap, 3 bin 590 sentetik ecza, 3 tabanca, 2 tüfek, 3 şarjör ve 27 mermi ele geçirildi.

Gözaltında bulunan ve işlemleri tamamlanan 28 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin tamamı tutuklandı.

Öte yandan aynı dosya kapsamında, uyuşturucu kullandığı tespit edilen 30 kişi hakkında ise adli işlem başlatıldı. DHA