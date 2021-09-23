İzmit Körfezini kirleten gemiye 1 milyon 197 bin lira ceza

Kocaeli'nin Derince ilçesinde, limanda demirli olan Panama bandıralı kuru yük gemisinden sızan yağ ve yakıtın denize döküldüğü belirlendi. İzmit Körfezini kirleten gemiye yönelik 1 milyon 197 bin 865 lira ceza kesildi.

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ekiplerince Derince ilçesindeki limanda demirli olan, Panama bandıralı ve Yılmaz Deniz isimli kuru yük gemisinin İzmit Körfezini kirlettiği belirlendi.

Yapılan kontrollerde, gemiden sızan yağ ve yakıtın denize döküldüğü tespit edildi. Bunun üzerine gemiye yönelik 1 milyon 197 bin 865 lira ceza kesildi. Yağ ve yakıt sızıntısının denizde yayılmasını önlemek amacıyla geminin çevresine bariyerler çekildi. DHA