Jack Amca’ya tarihi eser operasyonu

İstanbul‘da kurulan tezgahlarda eski eşyaların satıldığı tarihi Çınaraltı’nın “Jack Amca”sı olarak bilinen Halit E.’ye tarihi eser operasyonu düzenlendi. Sahaflar Çarşısı girişinde kurduğu tezgahta eski eşyalar satan Halit E.’nin valizinde 887 sikke bulunduğu belirtildi.

Habip ATAM

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Uzamış sarı sakalları ile Fatih, Beyazıt Camisi'nin arka tarafında, Sahaflar Çarşısı girişinde yıllardır tezgah açan “Jack Amca” lakaplı Halit E.'ye tarihi eser operasyonu düzenlendi. Halit E.’nin Çınaraltı'nda açtığı tezgahta sattığı sikkelerin “tarihi eser” özelliği taşıdığı ve satışın yasak olduğu belirtildi.

887 SİKKE ELE GEÇİRİLDİ

Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ihbar üzerine gerçekleştirilen baskında 887 sikke ele geçirildiği öğrenildi. Halit E.'nin valizinde yapılan aramada bulunan 394 bronz, 493 gümüş renkte olan sikkeler incelenmek üzere müze müdürlüğüne götürüldü.

RAPORLAR BEKLENİYOR

Halit E.'nin polisteki işlemlerin ardından serbest kaldığı öğrenildi. Müzeden gelecek raporlar doğrultusunda soruşturmanın şekilleneceği belirtildi.