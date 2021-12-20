Kaçak göçmeni gasbeden şüpheli tutuklandı

Van'da kaçak göçmen Ş.E.'ye ait cep telefonu ile parasını gasbettikten sonra darbedip kaçan S.K., jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan S.K. tutuklandı.

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Van’ın Saray ilçesi Bakışık Mahallesi sınır hattında Ş.E. isimli kaçak göçmene ait cep telefonu ile bir miktar parasını gasbeden ve darbettikten sonra olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için jandarma çalışma başlattı.

İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından yapılan araştırmalar sonucunda şüphelinin S.K. olduğu ve sınır hattında bir evde saklandığı bilgisi alındı. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, S.K.’yı yağmaladığı cep telefonu ve paralar ile yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan S.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi. DHA

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