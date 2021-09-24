Kaçırılan iş insanı serbest bırakıldı; İşkence yaparak para istediler

Adana'da maskeli ve eldivenli 4 kişinin kaçırdığı iş insanı Koray Sarısaçlı (46), 21 Eylül gecesi evine döndü. İfadesinde, kendisini kaçıranları tanımadığını öne süren Sarısaçlı, işkence yaparak para istediklerini söyledi. Şüphelilerden Erdal E.nin (36), Rıdvan T. (31) ile buluştuğu, otomobilini verdiği ve plaka değiştirdikleri anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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Olay, 8 Eylül’de, saat 17.30 sıralarında, Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesinde meydana geldi. İş yerinden çıkan Koray Sarısaçlı, arkasından yaklaşan otomobilden inen, yüzünü bez parçasıyla gizlemiş, eli eldivenli kişilerce araca bindirilerek kaçırıldı.

Olaya tepki gösteren çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanmaları için çalışma başlattı.

200’E YAKIN GÜVENLİK KAMERASINDAN TESPİT EDİLDİLER

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, aracın plakasının söküldüğünü ve içinde 4 kişinin bulunduğunu belirledi. Olayın öncesine ait 200’e yakın görüntüyü mercek altına alan ekipler, şüphelilerin, kapatılan Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı ile bağlantılı oldukları öne sürülen Yusuf T. (33), Haydar A. (39), Rıdvan T. ile Erol A. (34) olduğunu ve aracın da bölgede birkaç tur attığını tespit etti.

Polis, araştırmasında, Koray Sarısaçlı’nın eski eşi Asuman S. ve kızı R.S.’ye ait yaklaşık 70 milyon TL değerinde çok sayıda arsa, iş yeri ve laboratuvarın satış vekaletinin, farklı tarihlerde şüphelilerden Yusuf T.ye verildiğini tespit etti. Söz konusu iş yerlerinden birinin satış vekaletinin geçen ay yine Yusuf T.ye verildiği, sonrasında Koray Sarısaçlı ile eski eşi Asuman S.nin notere giderek vekaletin iptalini sağladığı öğrenildi.

ÖNCE SERBEST BIRAKILDILAR, ARDINDAN TUTUKLANDILAR

Olaydan sonra kaçan şüphelilerden Yusuf T., Haydar A. ile aracın sahibi Erdal E. yapılan eş zamanlı baskınlarla yakalandı. Adreslerinde bulunmayan Rıdvan T., Erol A. ile onlara yardım ettiği belirlenen Emrah T.yi yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip serbest bırakılan Yusuf T., Haydar A. ile aracın sahibi Erdal E., savcılığın üst mahkemeye itirazıyla yeniden gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan Yusuf T. ile Haydar A. cebir, şiddet veya hileyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan tutuklandı, Erdal E. ise serbest bırakıldı.

SARISAÇLI EVİNE DÖNDÜ

Ailesinin işkence gördüğünden endişelendiği Koray Sarısaçlı ise 21 Eylül gecesi evine döndü. Savcılığa ifade veren Sarısaçlı, kendisini kaçırıp para isteyen kişileri tanımadığını, yüzlerini görmediğini söyledi. İşkence gördüğünü öne süren Sarısaçlı, parasının olmadığını anlayınca kaçıranların kendini serbest bıraktığını da belirtti.

ARAÇLARI DEĞİŞTİRİP, PLAKASINI SÖKTÜLER

Öte yandan firari şüphelilerden Rıdvan T.nin, kendi aracını Erdal E.ye verip, olayda kullanılan aracı aldığı görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde tokalaşıp, bir süre sohbet eden ikilinin, Rıdvan T.nin aracının bagajından aldığı iki çantayı Erdal E.nin otomobiline yükledikleri görüldü. Daha sonra araçlara binerek bölgeden ayrılan ikiliden Rıdvan T.nin, Alparslan Türkeş Bulvarında otomobili sağa çekip, ön ve arka plakaları söktüğü anlar da güvenlik kamerasına yansıdı. Bu görüntülerin ortaya çıkması üzerine Erdal E. yeniden gözaltına alınıp, tutuklandı. DHA