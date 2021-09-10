Kadıköy’de öğrencinin yağmur sonrası trafik ve otobüs isyanı

İstanbul’da etkili olan yağışlar sonrası trafik yoğunluğu arttı. Sancaktepe’den Kadıköy’deki okuluna 1 saatte gelen bir öğrenci ise trafik yoğunluğu ve otobüslerdeki doluluktan dolayı adeta isyan ederek, “Yağmurla mı, sınavla mı, otobüslerdeki yoğunlukla mı uğraşalım?” dedi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'da yağışlar etkili olmaya başladı. Gece saatlerinden itibaren başlayan yağışlar sonrası trafikte yoğunluk yaşandı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise saçak altlarına dükkan önlerine sığındı. Otobüs duraklarında ise yoğunluk oluştu.

“SOSYAL MESAFE DİYE BİR ŞEY YOK”

Duraklarda oluşan yoğunluğa tepki gösteren öğrenci Mehmet Efe Tosun, “Yağmura hazırlıksız yakalandık. Trafiğin hali zaten belli 1 saattir yollardayım. Okula da geç kaldım. Yağmurlar İstanbul'u çok etkiliyor. Sancaktepe'den çıktım okula gelmek için Kadıköy'e tam 1 saat sürdü. Trafiğin yanı sıra otobüsler tıklım tıklım. Sosyal mesafe diye bir şey yok. Ayakta geliyoruz zaten. Yorulduk. Bir de bu sene sınav var. Ne yapacağım bilmiyorum. Yağmurla mı, trafikle mi, sınavla mı uğraşalım?” diye konuştu.