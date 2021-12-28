Kadıköy’deki barda küfür cinayeti: 2 şüpheli tutuklandı

Kadıköy'de arkadaşlarıyla barda eğlenmeye giden Ufuk Keskin bar kapısında kız arkadaşının yanında küfrettikleri için tartıştığı iki kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

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Kadıköy’de Caferağa Mahallesi, Mühürdar Caddesi üzerinde geçtiğimiz cumartesi günü gece saatlerinde meydana gelen olay polis kayıtlarına göre şöyle yaşandı:

* Ufuk Keskin ve beraberindeki 7 arkadaşı bir bara eğlenmeye gitti. Bir süre sonra arkadaş grubu barın kapısına çıkıp sigara içmeye başladı.

* Bu sırada sokakta alkol alan 2 kişi küfürlü konuşmaya başladı. Ufuk Keskin’in yanlarında kız arkadaşları olduğu halde küfürlü konuşan şüphelilere müdahale etti.

* İki grup arasında yaşanan tartışmanın ardından şüpheliler olay yerinden ayrıldı. Ancak kısa süre sonra ellerindeki bıçaklarla geri dönen iki şüpheli Ufuk Keskin’i 5 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

Olaya ilişkin şüpheliler Muhammet Enes Yerlikaya ve Oğuzhan Kartal gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edilen şüpheliler, burada savcıya ifade verdi.

Savcılık şüphelileri “Kasten öldürme” suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti.

“ALKOLLÜ OLDUĞUM İÇİN DETAYLARINI HATIRLAYAMADIM”

Şüpheli Muhammet Enes Yerlikaya’nın hakimlikteki sorgusunda “Olay günü maktul ve arkadaşları ile tartıştık. Daha sonra, bize tekrar saldırırlar diye kendimizi korumak için arkadaşım Oğuzhan ile birlikte birer tane bıçak aldık. Sonra eve gideceğimiz sırada karşımıza çıktılar. Ellerinde bıçakları vardı. Olay sırasında anama, bacıma küfreden çocuğu görünce ben de bıçağımı çıkarttım. Karşı taraftan birisi benim elimi ve bacağımı yaraladı. Ben kendimi kaybettim ve bıçakladığımı hatırlıyorum. Ancak neresinden bıçakladığımı hatırlamıyorum. Bir de araba çarptığını hatırlıyorum. Olay sırasında alkollü olduğum için detaylarını hatırlayamadım. Olay bu şekilde olmuştur. Pişmanım” şeklinde savunma yaptığı öğrenildi.

“MAKTUL YERDEYKEN ENES TEKRAR BIÇAKLAMAYA BAŞLADI”

Şüpheli Oğuzhan Kartal ise “Maktulü ben bıçaklamadım. Bıçağı kendimi korumak amacıyla olaydan önce almıştım. Çünkü maktul ve arkadaşları bizi olaydan önce tartışma nedeniyle kovalamıştı. Benim elimde küçük bir bıçak vardı. Kartal Cevizli’ye dönmek üzere yola çıkınca karşı taraftan 3 kişi ile karşılaştık. Enes, bunları görünce doğrudan maktulün üzerine koştu ve maktul kaçarken sırtından bıçakladı. Ben yetişemedim. Daha sonra maktul kaçarken bir araba çarptı ve yere düştü. Maktul yerdeyken Enes tekrar bıçaklamaya başladı. Enes’e engel olacağım sırada beni de onlardan biri sanarak bana da bıçak savurdu. Bu sırada elim yaralandı. Olay bu şekilde olmuştur. Ben kesinlikle bıçak vurmadım. Daha sonra maktulün öldüğünü sosyal medyadan öğrenince Enes’i arayıp, ‘teslim olalım’ dedim. Aslında o kabul etmedi ama ben ısrar ettim. Hatta telefonumu açmayınca ben de kapısına gittim. ‘Zaten yapacak bir şey yok. Gidip teslim olalım, doğrusu neyse anlatalım’ dedim. Daha sonra teslim olduk” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

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