Kadın katilinden yine aynı bahane: Gururuma yediremedim

Zonguldak'ta boşanmak istediği eşini av tüfeğiyle öldüren Emrah Yankın tutuklandı. Hakim karşısına çıkan Yankın tıpkı diğer kadın katilleri gibi aynı bahaneye sığındı: Boşanmak istedi, gururuma yediremedim.

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Olay, dün öğle saatlerinde, Çaydamar Mahallesi’nde meydana geldi. İki yıldır işsiz olan güvenlik görevlisi Emrah Yankın, kendisinden boşanmak isteyen ve 1.5 ay önce ayrı eve taşınan fabrika işçisi Gülten Yankın’ın evine gitti.

Kapıyı açan Yankın, eşinin av tüfeğiyle ateş etmesi sonucu yaşamını yitirdi. Bir çocuk annesi kadını öldüren Emrah Yankın, cinayetin ardından 15 kilometre uzaklıktaki eve kaçtı. Polis tarafından kısa sürede yakalanan ve adliyeye sevk edilen katil, “Boşanmak istedi. Aldattığından şüphelendim. Çok sevdim ben onu. Gururuma yediremedim” dedi. (DHA)