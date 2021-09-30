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Kahramanmaraş’ta tarihi eser operasyonu

Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde, bir şahsın satmak için müşteri aradığı Bizans ve Roma dönemine ait 30 adet tarihi eser niteliğindeki obje ele geçirildi.

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Kahramanmaraş’ta tarihi eser operasyonu

Alınan bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; Ö.B. isimli şahsın elinde bulundurduğu tarihi eser niteliğindeki malzemeleri satmak amacıyla müşteri aradığı öğrenildi.

Jandarma ekipleri, ilçeye bağlı Torun Mahallesi'nde operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda; Bizans ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 27 adet sikke, 2 adet yüzük ve 1 adet de obje olmak üzere toplam 30 adet tarihi eser ele geçirildi. Tarihi eserlere el konulurken şüpheli şahıs hakkında da yasal işlem başlatıldı. İHA

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