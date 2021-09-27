Kahvaltı ettiği iki arkadaşını vurdu

İstanbul Esenyurt’ta bir pastaneye kahvaltı yapmak için gelen arkadaşlar arasında tartışma çıktı. Yaşanan olay sonucunda silahını çeken şahıslardan biri, iki arkadaşını vurarak kayıplara karıştı.

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Mehterçeşme Mahallesi'nde bulunan bir pastaneye sabah saat 08.30 sıralarında kahvaltı yapmak için gelen bir grup arkadaş arasında tartışma başladı.

İlerleyen dakikalarda hararetlenen tartışmada şahıslardan biri silahına sarılarak Ö.V. ve S.Ö. isimli arkadaşını vurdu. Olay sonrasında silahlı saldırgan kayıplara karışırken çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırırken polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı. (İHA)