Haberler - Günün İçinden

Kaldırımdaki 4 kişiye çarptı, aracı bırakıp kaçtı

Adıyaman'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, kaldırımda yürüyen 4 yayaya çarptı. Otomobilin sürücüsü aracı terk edip kaçarken, yaralanan 4 kişi ise hastaneye kaldırıldı. 

Yayınlanma: Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Kaldırımdaki 4 kişiye çarptı, aracı bırakıp kaçtı

Kaza akşam saatlerinde Yeşilyurt Mahallesi’nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen 02 AN 007 plakalı otomobilin sürücüsü, direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kaldırımda yürüyen Gazi Ekinci, Enes Yardım, Faruk Fidan ve Ferhat Varol’a çarptı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Kazanın ardından otomobil sürücüsü aracı terk edip kaçarken, yaralılar ise ihbarla gelen sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil Servis’te tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, kaçan sürücünün kimliğini belirleyip, yakalanması için çalışma başlattı. DHA

İzmir'de feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var İlginizi Çekebilir İzmir'de feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var Feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı İlginizi Çekebilir Feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı
Adıyaman baba Balıkesir Çocuk izmir kaza Malatya otomobil Polis Sağlık Zonguldak