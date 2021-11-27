Kalorifer dairesinde çıkan yangının sıçradığı ahırda 16 hayvan öldü
Ağrı'da bir evin kat kaloriferi dairesinde çıkan yangının sıçradığı bitişikteki ahırda 16 küçükbaş hayvan hayatını kaybetti.
Olay, saat 20.00 sıralarında merkez Fırat Mahallesinde oturan Halil Sümbül’ün evinde meydana geldi. Sümbül’ün evinin kat kaloriferinin bulunduğu dairede çıkan yangın hemen yanındaki ahıra sıçradı.
Vatandaşların bilgi vermesi üzerine Ağrı Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Ekiplerin söndürdüğü yangında ahırda bulunan 16 küçükbaş hayvanın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Polis ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı. DHA