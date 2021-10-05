Kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren polis memuru toprağa verildi

Muğla’nın Milas ilçesinde 9 yıldır görev yapan ve evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren polis memuru Olcay Pas bugün gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı. Pas'ın cenazesi Bodrum’un Aşağı Mazı Köyü’nde toprağa verildi.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Milas ilçesi Emniyet Müdürlüğü'nde yaklaşık 9 yıldır görev yapan evli 40 yaşındaki polis memuru Olcay Pas dün gece evinde aniden fenalaştı. Eşi İpek Pas ve yakınlarının çağırdığı ambulans ile hastaneye kaldırılan Pas kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kalp krizi geçirdiği belirtilerek yaşamını yitiren Pas için bugün Milas'ta cenaze töreni düzenlendi.

Törene Muğla İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Yapar, Garnizon Komutanlığı, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü personelleri, sivil toplum örgütü ve siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

Törenin ardından Polis Memuru Olcay Pas'ın cenazesi ikindi namazına müteakip Bodrum'un Aşağı Mazı Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Tören'de Pas'ın gözyaşlarına hakim olamadığı ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

Polis Memuru Olcay Pas, 2008 yılında Muğla Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda göreve başlamış, 2010 – 20212 yılları arasında Şırnak ilinde şark görevini yerine getirmiş, 2012 yılından bugüne kadar ise Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapmaktaydı.