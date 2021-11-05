Kamyon seyir halindeyken yandı, sürücü ve arkadaşı son anda kurtuldu

Mersin´in Erdemli ilçesinde seyir halindeki domates yüklü kamyon alev alev yandı. Sürücü ve bir yolcu alevlerin içinde kalmaktan son anda kurtuldu.

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Edinilen bilgiye göre olay, Limonlu Mahallesi'nde meydana geldi. Adana’ya ulaştırmak üzere yola çıkan A.C. yönetimindeki 55 K 20222 plakalı domates yüklü kamyon, Erdemli ilçesi Esenpınar Mahallesi istikametinden Limonlu istikametine seyrederken henüz bilinmeyen bir nedenle çam ormanlarıyla kaplı Akyokuş mevkisinde yanmaya başladı. Sürücü ve yanındaki yolcusu alevlerin içinde kalmaktan son anda kurtuldu.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine 112 ekibi, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 112 ekipleri ambulansa aldıkları sürücü ve yolcuyu sağlık kontrolünden geçirdi.

Yanan kamyona Mersin Büyükşehir Belediyesine ait 4 itfaiye arazözü, Erdemli Belediyesine ait su tankeri ile orman işletme müdürlüğüne ait bir arazöz müdahalede bulundu.

Domateslerin içine konulduğu plastik kasaların içten içe yanması müdahaleyi güçleştirdi. Ekiplerin uzun süren müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Limonlu mahalle muhtarı Orhan Çelik, kamyonun lastiğinin patlamasının ardından alevlerin çıktığını öğrendiklerini belirterek, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalede bulunduğunu, can kaybının olmamasının teselli olduğunu dile getirdi.

Yangın sebebiyle ulaşım ise yaklaşık 2,5 saat boyunca tali yollardan sağlandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)