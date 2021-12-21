Kan bağışı yapılınca şikayetini çekti

Antalya'da, 'kasten yaralama' suçundan hakkında soruşturma açılan E.Y., kan bağışı yapma şartıyla şikayetçi M.A. ile uzlaştı.pılınca şikayetini çekti

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Konyaaltı Sahili’nde yürüdüğü sırada M.A.’nın yanına gelen E.Y., iddiaya göre, ‘Sen turistleri neden rahatsız ediyorsun?’ dedi. Turistleri rahatsız etmediğini söyleyen M.A. ile E.Y. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, ikiliyi çevredekiler ayırdı. İhbarla bölgeye gelen polis ekipleri, tarafları polis merkezine götürdü. M.A., darp raporu alarak, E.Y.’den şikayetçi oldu.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nca ‘kasten yaralama’ suçundan yürütülen soruşturma kapsamında dosya, Uzlaştırma Bürosu savcısı tarafından uzlaştırmacıya gönderildi. Uzlaştırmacı görüşmelerinde şikayetçi M.A., şüphelinin kan bağışı yapması durumunda uzlaşabileceğini beyan etti. E.Y.’nin kan bağışı yapması üzerine taraflar, uzlaşma sağlandı. (DHA)

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