Kar kalınlığının 15 santimetreye ulaştığı Sarıkamış’ta kayak yapıldı
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan kar yağışı ilçe merkezinde yaşamı etkilerken, kayak merkezine gidenler kaymanın keyfini yaşadı.
Sarıkamış’ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışı gün boyu etkili oldu. İlçe merkezinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaşırken Sarıkamış Ormanları içindeki kayak merkezinde 15 santimetre olarak ölçüldü.
Kar kalınlığının kayak yapabilecek düzeyde olduğunu gören vatandaşlar kayak takımlarını alarak kayak merkezine gitti. Gün boyu kayak yapan vatandaşlar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda kayak keyfi yaşadıklarını söyledi. DHA