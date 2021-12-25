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Karadeniz sahil yolunda kar manzarası

Bartın ile Kastamonu'nun Cide ilçesi arasındaki Karadeniz sahil yolu, karla kaplı görüntüsüyle görsel güzellik oluşturdu.

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Karadeniz sahil yolunda kar manzarası

Bartın, 3 gündür etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü. Kent merkezinde kar kalınlığı, 30 santime ulaştı. Karadeniz sahil yolunun Bartın ile Kastamonu’nun Cide ilçesi arasındaki kısmında görsel güzellik oluştu.

Bartın-Kurucaşile-Cide Ormanları da karla kaplandı. Yolda ve ormanlık alanlarda ortaya çıkan manzara, dronla havadan görüntülendi. DHA

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