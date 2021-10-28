Karalar: Adana tüm Türkiye’ye örnek olacak

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, “Adana Projelerini Hayata Geçiriyor” konulu çalıştayda konuştu: Adana tabiriyle; etin kemiğe bürünmesini heyecanla ve büyük bir istekle, arzuyla bekliyoruz. Bu model başarılı olduğunda bütün Türkiye’ye örnek olacak, bütün Türkiye’ye faydalı olacak.

Mehmet SERBES

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Adana'da Kamu-Özel Sektör Diyaloğunun Güçlendirilmesi Projesi kapsamında Adana Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ve Alman Uluslararası İş Birliği Kurumu (GIZ) tarafından düzenlenen “Adana Projelerini Hayata Geçiriyor” konulu çalıştay Sheraton'da yapıldı.

Adana Valisi Süleyman Elban, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, TEPAV ve GIZ yetkilileri ile çok sayıda kurum, kuruluş ve STK'dan temsilcinin katıldığı çalıştayda sürdürülebilir tarım, imalat sanayi ve sosyal yaşama yönelik akıllı ulaşım planlaması ile ilgili proje fikirleri ve yol haritası değerlendirildi.

ADANA'NIN İHTİYAÇLARI İÇİN HIZLI, ESNEK, ETKİLİ ÇÖZÜM…

Çalıştayın açılışında konuşan Başkan Zeydan Karalar, şunları söyledi:

– 2020 yılının son çeyreğinden beri hep birlikte Adana'mız için düşünüyor, nasıl daha iyi bir geleceği hep birlikte planlayabiliriz diye çalışıyoruz. Bu sürecin amacını; özellikle pandemi koşullarının etkisiyle biraz sarsılan yapıyı düzeltmek, Adana'nın ihtiyaçlarına hızlı, esnek ve etkili çözüm getirebilmek olarak tanımlayabiliriz. İlk ikisini online olarak gerçekleştirdiğimiz çalıştayımıza çeşitli kesimlerden konulan katkıyı görmek beni elbette çok heyecanlandırıyor.

– Kamu-özel sektör diyaloğu, yerelden bölgeye, bölgeden ulusala ve küresele doğru ilerleyen özgün bir kalkınma modelidir. Bu ortam Adana'nın hem ekonomik, hem de sürdürülebilir gelişmesini el ele vererek sağlamayı amaçlayan, kentimizin kalkınmasıyla ilgili konuların konuşulup tartışıldığı ve çözüm arandığı demokratik bir platformdur ve hepimizin buna ihtiyacı var.

İŞ BİRLİĞİ VE KOORDİNASYON PEKİŞİYOR

Diyalog sürecinin Adana Büyükşehir Belediyesi'nin güçlü ve birleştirici etkisini arttıracağına, kamu-özel sektör ve sivil toplum arasındaki iş birliği ve koordinasyonu pekiştireceğine inandığını kaydeden Başkan Zeydan Karalar, diyaloğun ayrıca, ihtiyaç duyulan desteklerin sağlanmasına, kamu ve özel sektörün belli başlı yaklaşımlarının birlikte belirlemesine öncülük etmede oldukça faydalı olduğunu düşündüğünü belirtti:

– Çalıştay; Adana düzeyinde üretilen projelerin, belirlenen öncelikler doğrultusunda uygulanması, koordinasyon konusunda görüş ve önerilerde bulunulması, projelere destek olunması adına oldukça kıymetli.

– Hep birlikte içerisinde bulunulan tartışma ortamlarında, sektörlerimizin sorun ve ihtiyaçları kapsamında belirlenen proje önerilerinin uygulama adımlarının planlanması, yerel ekonomide ortak aklın geliştirilmesi ve kenti ilgilendiren konularda fikir birliği sağlanması ile sinerji yaratılması noktasında önemli katkılar koyacağına inanıyoruz.

TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLACAK PROJE

– Adana Büyükşehir Belediyesi olarak bizim bir beklentimiz de bu süreçte oluşturulacak diyalog mekanizmasını kalıcı hale getirmek ve sorunların çözümü için ihtiyaç duyulacak mali kaynakların finanse edilmesi noktasında paydaşlarımızın gerekli destek mekanizmalarını oluşturabilmesidir.

– Tüm paydaşlarımıza katkıları için teşekkür ediyorum ve elbette bu projenin Türkiye'ye örnek olacağını düşünüyorum. Adana tabiriyle; etin kemiğe bürünmesini heyecanla ve büyük bir istekle, arzuyla bekliyoruz. Çünkü bu model başarılı olmalı. Bu model başarılı olduğunda bütün Türkiye'ye örnek olacak, bütün Türkiye'ye faydalı olacak.