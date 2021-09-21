Karantinayı ihlal etti, aile hekimiyle tartıştı

Edirne'de, kızı corona virüsüne yakalanan ve temaslı karantinasında olması gereken Süleyman H., aile sağlığı merkezine giderek, ilaç yazdırmak istedi. Durumu fark edip, ilaç yazmayan Uzm. Dr. Mehtap Büyük Ateş, kendisine "Doktorları boş yere dövmüyoruz" dediği belirtilen Süleyman H. hakkında 'beyaz kod' uyarısı verdi.

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Barutluk Mahallesi’ndeki Muradiye Aile Sağlığı Merkezi’ne, saat 15.00 sıralarında giden Süleyman H., aile hekimi Uzm. Dr. Mehtap Büyük Ateş’e kimliğini vererek, kızına ilaç yazmasını istedi.

Kimlik bilgilerini sisteme giren Ateş, Süleyman H.’nin kızının corona virüsüne yakalandığını öğrenerek, “Sizin karantina altında olmanız gerekiyor, bu durumda ilaç yazamam. Lütfen dışarı çıkın” dedi.

‘BEYAZ KOD’ VERDİ

Süleyman H.’nin ısrarı nedeniyle doktor ile aralarında tartışma başladı. Bu sırada Süleyman H., Dr. Ateş’e “Doktorları boş yere dövmüyoruz” dediği belirtildi. Bunun üzerine Ateş, ‘beyaz kod’ verdi.

Polis ekipleri ise kısa sürede odaya geldi. Ateş’in şikayeti üzerine gözaltına alınan Süleyman H., polis merkezine götürüldü. Şikayetçi olan doktor Ateş de ifade vermek üzere emniyete gitti.

Uzm. Dr. Mehtap Büyük Ateş, sözlü şiddete uğradığını belirterek, “Karantinada olması gereken kişiye ilaç yazamayacağımı söyledim. Sözel şiddete uğradım, ‘beyaz kod’ verdim. Arkadaş da ‘Doktorları boşuna dövmüyoruz’ dedi bana. Bana sözel şiddet uyguladı, ‘Bu ilacı yazacaksın’ diye tehdit etti. Ben de ‘beyaz kod’ verdim” dedi.

Süleyman H. ise kızının corona virüsüne yakalandığını söyleyip, “Kızım bu yüzden dışarı çıkamıyor. 14 gün de geçti; zaten çift aşılı olanlar dışarı çıkabiliyormuş, dedim. O da ‘Hayır sen ve senin aileni bir daha buraya sokmam’ dedi. Ben saldırmadım, sözlü tartışma oldu” diye konuştu. DHA