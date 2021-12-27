Kardeşi tarafından bıçaklanan öğretmen öldü

Erzincan'da kardeşini tedavi olması için ikna etmek isteyen öğretmen Ayşegül Taşkın, kardeşi Ali Nazım Taşkın tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

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Olay, gece saat 24.00 sıralarında Erzincan’da meydana geldi. Gaziantep’in Nizip ilçesinde öğretmen olarak görev yapan Ayşegül Taşkın, bir süredir psikolojik sorunlar yaşayan kardeşi Ali Nazım Taşkın’ı hastanede tedavi görmeye ikna etmek için memleketi Erzincan’a geldi.

İkamet ettikleri dairede anne ve babası uyurken kardeşini ikna etmek için çaba sarf eden Ayşegül Taşkın, kardeşi Ali Nazım Taşkın’ın bıçaklı saldırısına uğradı. Kardeşi tarafından kalbinden ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan öğretmen olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaşanan olay üzerine uykularından uyanan aile şoka uğradı. Zanlı Ali Nazım Taşkın polis tarafından gözaltına alındı. Sinir krizi geçiren anne ambulansla hastaneye kaldırıldı.