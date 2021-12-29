Kars’ta 21 göçmen kaçakçısı yakalandı
Kars'ta göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik polisin düzenlediği operasyonda yakalanan Afganistan uyruklu 21 şüpheliden 4'ü, mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere baskın yapan ekipler, kaçak göçmenleri para karşılığında barındırdığı, sahte kimlik ve belge sağladığı ve başka illere nakillerini yaptığı iddiasıyla Afganistan uyruklu 21 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden Ş.A., G.M.S., M.H. ve A.S.H. tutuklanırken, 4’ü ise adli kontrolle serbest bırakıldı. 13 şüphelinin ise sınır dışı edilmek üzere idari işlemleri devam ediyor. DHA