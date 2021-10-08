Kars’ta 6 kişinin öldürüldüğü olayın duruşmasında gerginlik çıktı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, 2019 yılında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan ve 6 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı olayın davasına Sivas'ta devam edildi. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek davayı 3 Aralık'a erteledi. Duruşmada gerginlik çıkması üzerine güvenlik gerekçesiyle salondaki izleyiciler dışarı çıkarıldı.

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Olay, 2019 yılında Sarıkamış ilçesine bağlı Çamyazı köyünde yaşandı. Sarıkamış ilçesine 31 kilometre uzaklıktaki Çamyazı köyünde, iddiaya göre arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olan Göçmen ve K. aileleri arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle, K. ailesi tarafları ellerinde kalaşnikof silahlarla önce mahalleyi daha sonra da bir evi taradı. Silahlı kavgada, Hasan, Mahir, Bilal, Resul ve Necati Göçmen ile Ahmet Palaoğlu hayatını kaybederken 10 kişi ise yaralandı.

Olayın ardından Ahmet K., Aptulbaki K., Habip K., Kıyasettin K., Nuriye K., Resul K., Erdinç K., Mustafa K., Savcı K., İsmail K. ve Ruhani K. gözaltına alınarak tutuklandı. Olay sonrası sanıklar hakkında açılan dava güvenlik gerekçesiyle Sivas’a verildi.

Sivas 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmaya, Sivas E Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan sanıklar ile tanıklar ve avukatları katıldı. Sanıklardan Ahmet K., savunmasını yaptığı sırada, salonda bulunan kişilerden bazıları müdahale etmek istedi. Bu nedenle mahkeme salonunda gergin anlar yaşandı.

Mahkeme heyeti bir süre duruşmaya ara verdi. Güvenlik gerekçesiyle mahkemeye izleyici olarak katılanlar salondan çıkarıldı. Aranın ardından Ahmet K., hakkındaki iddiaları kabul etmediğini belirterek, tahliyesini istedi.

Sanık Aptulbaki K. ise yazılı savunma vermek üzere süre istedi. Diğer sanıklar da savunmalarında haklarındaki iddiaları kabul etmediklerini belirterek, tahliye talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 3 Aralık’a erteledi. DHA