Kasksız motosikletlinin tehlikeli yolcuğu kamerada

Antalya'da, kasksız olarak motosiklet kullanan kişi, seyir halindeyken ellerini bırakıp, uzandı ve sigara içti. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kepez ilçesi Altınova Mahallesi’nde kasksız motosikletli, seyir halindeyken oturduğu yere uzanıp, ayaklarını da benzin deposunun üzerine koydu.

Bir yandan da sigara içen motosikletli, kendisini cep telefonu kamerasıyla görüntülen kişiye baş parmaklarıyla ‘tamam’ işareti yaptı.

Sosyal medyada paylaşılan tehlikeli yolculuktan görüntüler, tepki çekti. DHA

İlginizi Çekebilir Motosikletli 4 saldırgan kurşun yağdırdı