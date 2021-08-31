Katliam gibi kazada TIR sürücüsü tutuklandı

Manisa’nın Salihli ilçesinde, kırmızı ışıkta bekleyen 3’ü otomobil ve 2’si TIR olmak üzere toplam 5 araca çarpıp, 3 kişinin ölümüne, 2’si ağır 4 kişinin yaralanmasına neden olan TIR sürücüsü Ali Civan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaza, dün saat 17.00 sıralarında İzmir- Ankara karayolu Demirci Yol Kavşağı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Kula yönünden, Salihli yönüne giden Ali Civan (40) yönetimindeki 31 K 1060 plakalı mısır yüklü TIR, kırmızı ışıkta bekleyen Osman Muslu yönetimindeki 35 GZ 130 hafif ticari araç, Selahattin Sevil (66) yönetimindeki 45 RA 3368 ve Mekki Cem Kavut (51) yönetimindeki 35 AGU 090 plakalı otomobiller ile Erol Bekleyen (41) yönetimindeki 45 SC 9121 ve Alper Kaplan (30) yönetimindeki 33 BRH 23 plakalı TIR’lara çarptı.

Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü Osman Muslu ve eşi Ayşe Muslu ile otomobil sürücülerinden Selahattin Sevil'in eşi Şahver Sevil (64) yaşamını yitirdi. Kazada ölen Muslu çiftinin çocukları Atakan Muslu (14), Şevket Batuhan Muslu (18), otomobil sürücüsü Selahattin Sevil, TIR şoförleri Alper Kaplan, Erol Bekleyen ve Ali Civan yaralandı. Yaralılar ilçedeki hastanelerde tedavi altına alındı.

“MISIRLAR TIR’I KAYDIRDI”

Kazada yaralanan TIR sürücüsü Ali Civan, tedavi işlemlerinin ardından önce emniyete, daha sonra Salihli Adliyesi'ne sevk edildi. TIR sürücüsü Civan, Salihli Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak Salihli Kapalı Cezaevi’ne gönderildi. Öte yandan tutuklanan TIR sürücüsü Civan'ın emniyetteki ifadesinde Hatay'dan yüklediği 26.5 ton mısırı Manisa'daki bir fabrikaya götürdüğünü, 55 kilometre hızla giderken önündeki otomobilin ani firen yapması sonucu TIR’daki mısırların yola saçılması nedeniyle TIR’ın kaydığını ve bu nedenle önündeki araçlara çarptığını söylediği iddia edildi. (İHA)