Kavşakta hafif ticari araçlar çarpıştı: 2’si bebek, 13 yaralı

Adana'da iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2'si bebek, 13 kişi yaralandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kaza, saat 15.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Bahçelievler Mahallesi Huzur Caddesinde meydana geldi. Ailesiyle birlikte düğün için Şanlıurfa’dan kente gelen Ali Ördek yönetimindeki 16 CTE 70 plakalı hafif ticari araç, kavşakta Süleyman Vural yönetimindeki 33 AEZ 945 plakalı hafif ticari araca çarptı. Her iki aracın da hurdaya döndüğü kazada sürücülerle birlikte 2’si bebek, 13 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla bölgedeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. DHA