Kaybolan yaşlı adam ağaç kenarında uyurken bulundu

Adana’nın Feke ilçesinde kayıp ihbarıyla aranan yaşlı adam evine 200 metre uzaklıkta bir ağacın kenarında uyurken bulundu. Soğuğa maruz kalan yaşlı adam ambulans uçakla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Olay, Feke ilçesine bağlı Yeşil Düşmüş Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yalnız yaşayan Mehmet Soylu’dan (87) çocukları bir süre haber alamadı. Bunun üzerine çocukları babalarının komşularını arayarak evi kontrol etmesini istedi.

Mehmet Soylu'nun evde olmadığı belirlenince durum polise bildirdi. Bölgeye gelen polis, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Yüreğir Arama Kurtarma Timi (YAKUT) ekiplerinden yardım istedi.

Sarp araziye sahip mahallede, ekipler dünden beri arama çalışmalarına devam ediyor. Bugün öğlen saatlerinde kaybolan Mehmet Soylu, evine 200 metre uzaklıktaki ağacın kenarında uyurken bulundu. Soğuğa maruz kalan Soylu, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans uçakla Adana Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. (İHA)