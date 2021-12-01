Kayıp engelli genç için ekipler seferber oldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde gündüz saatlerinde evinden çıkan ve haber alınamayan engelli gencin bulunması için ekipler seferber oldu.

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Hamamlı Mahallesi'nde Kardaş ailesinin 19 yaşındaki işitme ve konuşma engelli oğulları Mehmet Kardaş, evden çıktı ve bir daha geri dönmedi.

Akşama kadar çevrede arama yapan ailesi, çocuklarına ulaşamayınca Jandarma Komutanlığı ekiplerine haber verdi.

Jandarma ekipleri de AFAD ve İNDAK arama kurtarma ekiplerine haber verdi. 70 kişilik Jandarma ve Arama Kurtarma ekipleri arazide arama çalışmalarına başladı.

Üzerinde kırmızı mont, mavi pantolon, siyah ayakkabı ve gri bere bulunan genci görenlerin 112’ye haber vermesi istendi. (İHA)