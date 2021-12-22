Kayıp vatandaşın cesedi ilçeye 1 kilometre uzaklıkta bulundu

Eskişehir’de 3 gündür kendisinden haber alınamayan vatandaş ilçeye yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta bulunan arazide ölü olarak bulundu.

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Edinilen bilgilere göre, evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen 50 yaşındaki Yıldırım Töre, 19 Aralık'ta Mahmudiye ilçesinde bulunan evinden traktörüne binerek ayrıldı. Yanına telefon almayan ve alkol bağımlısı olduğu öğrenilen Töre'nin annesi, dün oğlundan haber alamadığı için Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğüne müracaatta bulundu. Aynı zamanda Mahmudiye İlçe Emniyet Amirliğine kayıp başvurusu yapılan Yıldırım Töre'nin bulunması için çalışma başlatıldı.

İlçedeki incelenen kamera kayıtlarının ardından traktörüyle 19 Aralık'ta Doğanca Mahallesi’ne doğru gittiği tespit edilen Töre'nin bulunması amacıyla Mahmudiye İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Asayiş Komandı Bölüğü Komutanlığı, DAK, OBAK, AKUT ve AFAD ekiplerince geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

TRAKTÖRDEN 7 KİLOMETRE UZAKLIKTA BULUNDU

Dün akşam saatlerinde ise Doğanca Mahallesi’nde bulunan eski bir kum ocağında Yıldırım Töre’nin kullandığı traktör terk edilmiş vaziyette bulundu. Bunun üzerine DAK, OBAK, AKUT ve AFAD ekipleri, kayıp vatandaşı bulmak için traktörünün bulunduğu alanın çevresinde arama çalışmalarını yoğunlaştırdı. Aramaya 18 araç, 2 insansız hava aracı, 97 kişi ve arama kurtarma köpeği katıldı.

Arama kurtarma çalışmalarına jandarma ekipleri de destek veriyor. Yaklaşık 8 kilometrelik alanda arama çalışmaları gerçekleştirdi. Ekipler akşam saatlerinde arama çalışmalarını ilçe merkezine doğru yaptı. Çalışmalar sonrasında kayıp şahıs ilçeye 1 kilometre traktörüne 7 ise kilometre uzaklıkta ölü olarak bulundu.