Kayseri’de feci kaza! Baba yaralandı, kızı öldü

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde aynı yöne giden kamyona arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü 50 yaşındaki Erdoğan Yeter yaralandı, yanındaki kızı Kübra Yeter ise yaşamını itirdi.

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Kaza, saat 06.30 sıralarında Kayseri- Sivas kara yolunun 58’inci kilometresi Sarıoğlan ilçesi yakınlarında meydana geldi. Erdoğan Yeter yönetimindeki kamyonet, aynı yönde giden Raşit Öztürk idaresindeki kamyona arkadan çarptı.

Kazada kamyonet sürücü Yeter ile yanındaki kızı Kübra Yeter yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Sarıoğlan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Kübra Yeter, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. DHA

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