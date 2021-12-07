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Kayseri’de feci olay! Çocuğunu fark etmeyip TIR’la ezdi

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde bir kişi, TIR'ın altına giren oğlunu fark etmeyerek üzerinden geçti. Talihsiz çocuk, olay yerinde hayatını kaybetti.

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Kayseri’de feci olay! Çocuğunu fark etmeyip TIR’la ezdi

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Palas Mahallesi’nde meydana gelen olayda D.T. (4), babası N.T.’nin kullandığı TIR’ın altına girdi.

Baba N.T., TIR’ı çalıştırarak hareket ettirince, TIR’ın altında kalan oğlunun üzerinden geçti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalede küçük çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

D.T.’nin cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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