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Kayseri’de şiddetli rüzgar etkili oldu

Kayseri'de, etkili olan rüzgar nedeniyle bazı mahallerde binaların çatıları uçtu, ağaçlar devrildi.

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Kayseri’de şiddetli rüzgar etkili oldu

Kayseri’de akşam saatlerinde rüzgar etkili oldu. Saatteki hızı zaman zaman 70 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle Melikgazi, Kocasinan ve Talas ilçelerinde bazı binaların çatıları uçarak, ağaçlar devrildi.

Çatıların uçtuğu bölgelere polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar şiddetli rüzgar nedeniyle zor anlar yaşadı. Rüzgar nedeniyle yola savrulan çatı malzemeleri, belediyenin temizlik ekipleri tarafından kaldırıldı. DHA

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