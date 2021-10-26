Kaza sonrası kavga: Dövülerek öldürüldü
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, trafik kazasının ardından çıkan kavgada darbedilen 35 yaşındaki Gökay Karaca, hayatını kaybetti.
Kaza, gece Lüleburgaz’ın Evrensekiz beldesi yakınlarında meydana geldi. S.B.’nin kullandığı otomobil, kavşakta E.G. yönetimindeki otomobil ile çarpıştı.
Kazanın ardından araçlarda bulunanlar arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.
Bir minibüste bulunanların da karıştığı kavgada darbedilen, Gökay Karaca, hayatını kaybetti. Jandarma, olay sonrası otomobille kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. DHA